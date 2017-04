Migranti: Malan(Fi), inutile attacco di Renzi a Paesi Est

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Matteo Renzi mostra di fare la voce grossa con i paesi dell'Est, colpevoli di non farsi carico di una quota di immigrati. Ma perché Ungheria e Polonia dovrebbero prendersi gli immigrati che il governo italiano - unico paese al mondo a farlo - va a prelevare a pochissimi chilometri dalle coste libiche? Una modalità che ogni giorno appare più discutibile, come si rileva dalle dichiarazioni rese ieri dal direttore operativo di Frontex, Fabrice Leggeri, il quale ha rivelato che gli scafisti dotano alcuni passeggeri dei loro barconi dei numeri di telefono delle ong". Lo afferma in una nota il senatore di FU, Lucio Malan, Questore di Palazzo Madama.