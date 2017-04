Schifani (Fi), inammissibile conferenza anti-vaccini

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Credo sia inammissibile che la Camera ospiti una conferenza dichiaratamente "antivaccinista"! Queste aule dovrebbero rispettare il lavoro di medici e ricercatori che si battono per migliorare la qualità della vita e la sua aspettativa. E invece nel 2017 dobbiamo ancora dar spazio a idee medievali secondo le quali vaccini e complotti vanno di pari passo. Se fosse per loro la gente morirebbe ancora di morbillo in Italia. Ritengo a dir poco inopportuno che le nostre istituzioni per iniziativa di singoli personaggi in cerca di visibilità permettano che questi convegni avvengano nei palazzi delle istituzioni". Lo afferma in una nota il senatore di FI Renato Schifani.