Migranti: Meloni, Renzi o furbo o ignorante

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Parliamoci chiaro: Renzi ha fatto per quasi tre anni il capo del Governo e ancora non distingue i profughi dagli immigrati clandestini e non sa cosa c'è scritto negli accordi di Dublino. Ma è furbo o ignorante?". Così su Facebook, Giorgia Meloni, presidente di Fdi, ha commentato le affermazioni di Matteo Renzi su Ue e migranti.