Regioni: Rossi da Gentiloni, patto Toscana da 300 milioni

(ANSA) - FIRENZE, 13 APR - Un Patto per la Toscana da 300 milioni per nuovi investimenti soprattutto su viabilità e difesa del suolo. E' uno dei temi su cui hanno concordato oggi il presidente Enrico Rossi e presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che si sono incontrati a Palazzo Chigi. Lo rende noto un comunicato della Regione Toscana. "Abbiamo parlato dei problemi e delle emergenze della Toscana - ha detto Rossi - e concordiamo sull'obiettivo di firmare presto, a fine primavera il patto per la Toscana che preveda l'utilizzo delle risorse del fondo nazionale per lo sviluppo e coesione non ancora utilizzati. Puntiamo a qualcosa come 300, 350 milioni che, uniti a quelli già spesi e già impegnati, potrebbero dare risposta a problemi di investimenti come viabilità, assetto idrogeologico e mantenere un livello di impegni nella nostra regione sufficientemente adeguato". Tra gli altri punti toccati quelli dell'autostrada Tirrenica, della crisi della Grandi Molini di Livorno e dei ritardi sul piano dell'imprenditore Rebrab per Piombino.(ANSA).