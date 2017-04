Venezuela: nuova protesta a Caracas, chiuse stazioni metro

(ANSA) - CARACAS, 13 APR - Le autorità della capitale venezuelana hanno annunciato oggi la chiusura di 27 stazioni della metropolitana e 10 linee di autobus, poche ore prima di una nuova manifestazione di protesta convocata dall'opposizione contro il governo di Nicolas Maduro. Come nelle precedenti mobilitazioni di piazza a Caracas, i dirigenti della rete di trasporto della città hanno giustificato la decisione in nome della "sicurezza degli utenti, del nostro personale e delle istallazioni". Quella di Caracas è una delle decine di manifestazioni convocate dall'opposizione oggi in diversi punti del paese, per esigere "il ripristino dello Stato di diritto, il riconoscimento dei poteri costituzionali del Parlamento e la liberazione dei prigionieri politici".