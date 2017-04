Nigeria:governo, continua negoziato su rilascio donne Chibok

(ANSA) - MAIDUGURI (NIGERIA), 13 APR - Il governo nigeriano ha affermato che continuano i negoziati per il rilascio delle studentesse di Chibok rapite esattamente tre anni fa dai fondamentalisti islamici Boko Haram nell'estremo nord-est del Paese. Il vicepresidente Yemi Osinbajo ha precisato che il governo "è andato abbastanza avanti nei negoziati" in corso. Delle circa 300 ragazze rapite nell'aprile del 2014, almeno 195 continuano a rimanere ancora nelle mani degli integralisti. Lo scorso ottobre la Nigeria annunciò la liberazione di 21 studentesse dopo un negoziato avvenuto grazie alla mediazione del governo svizzero e del Comitato internazionale della Croce Rossa. Osinbajo ha poi aggiunto che nei negoziati in corso si sono registrati alcuni impedimenti, nell'ambito della sicurezza, ma non ha fornito altri dettagli in merito.