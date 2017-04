Turchia: maxi-blitz antiterrorismo,543 arresti di Pkk e Isis

(ANSAmed) - ISTANBUL, 13 APR - Una serie di maxi-blitz antiterrorismo ha portato stanotte all'arresto di 543 sospetti militanti del Pkk e dell'Isis in Turchia. Le forze di sicurezza hanno catturato 412 presunti affiliati ai ribelli curdi in raid compiuti in 21 province, mentre 131 sono i sospetti jihadisti del sedicente Stato islamico finiti in manette in 13 province, secondo quanto reso noto dal ministero dell'Interno di Ankara. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati armi, munizioni e numerosi documenti. I blitz giungono all'indomani della rivendicazione del Pkk dell'attacco di martedì alla stazione di polizia a Diyarbakir e in piena vigilia elettorale, a 3 giorni dal cruciale referendum sul presidenzialismo.