Trump, alla fine con la Russia tutto si risolverà

(ANSA) - NEW YORK, 13 APR - "Alla fine tutto si risolverà fra Stati Uniti e Russia. Al momento giusto, tutti torneranno in sé e ci sarà una pace duratura". Lo afferma il presidente Donald Trump su Twitter. ''Sono convinto che la Cina si occuperà adeguatamente della Corea del Nord. Ma se non saranno in grado'' di agire, ''gli Stati Uniti, con i loro alleati lo faranno. USA'', ha aggiunto il presidente americano.