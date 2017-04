Terrorismo: Corte Milano, 8 anni a foreign fighter

(ANSA) - MILANO, 13 APR - La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 8 anni di carcere Monsef El Mkhayar, presunto foreign fighter marocchino di 21 anni partito per la Siria nel 2015, dopo aver vissuto in una comunità di accoglienza per minori nel Milanese, e imputato per terrorismo internazionale. Il giovane avrebbe cercato di reclutare due connazionali e negli ultimi mesi, stando anche a quanto detto da una zia, avrebbe manifestato l'intenzione di dissociarsi dall'Isis e tornare in Europa.