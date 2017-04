Haiti: Onu chiude missione Minustah a meta' ottobre

(ANSA) - NEW YORK, 13 APR - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha deciso di chiudere la missione delle Nazioni Unite ad Haiti (Minustah) a meta' ottobre. I Quindici hanno adottato una risoluzione che estende il mandato di Minustah per un periodo finale di sei mesi per permettere il graduale allontanamento dei caschi blu. La scadenza e' il 15 ottobre 2017, data in cui termina ufficialmente dopo venti anni la missione di pace nell'isola caraibica. Inoltre, pero', e' stato deciso che una nuova missione, Minujusth, sara' operativa con 1.275 unita' di polizia per sei mesi, per continuare la formazione della polizia nazionale.