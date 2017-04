Killer ricercato: 15 giorni il tempo per la caccia all'uomo

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - Quindici giorni. E' questo il tempo, a partire da lunedì scorso, che si sono dati gli uomini impegnati nella caccia all'uomo tra le province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Obiettivo, scovare Norbert Feher, indagato per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri. Sotto il coordinamento dei paracadutisti 'Tuscania' dei Carabinieri, si continuerà a setacciare ogni angolo della zona in cui si pensa che il serbo si nasconda, un'area di canali e campi cinturata dai posti di blocco dall'inizio delle ricerche. Durante queste due settimane si farà di tutto per trovare il killer e i reparti speciali come il Gis sono pronti a intervenire se verrà individuato. Negli ultimi giorni sono state trovate tracce e giacigli, utilizzati di recente. Anche attraverso l'invio di reperti al Ris, gli inquirenti stanno cercando di capire se siano stati effettivamente nascondigli del killer. (ANSA).