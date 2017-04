Usa lanciano 'super bomba' su Afghanistan

(ANSA) - WASHINGTON, 13 APR - Gli Stati Uniti hanno sganciato una bomba sull'Afghanistan orientale, nella zona di Nangarhar, con l'obiettivo di colpire l'Isis. Lo rende noto la Cnn citando fonti militari Usa. Si tratterebbe di una cosiddetta bomba MOAB (la sigla significa 'Massive Ordnance Air Blast', ma è stata ribattezzata Mother of all Bombs - madre di tutte le bombe), che pesa quasi 10 tonnellate e, pur non essendo nucleare, ha la forza di distruggere tutto nel raggio di centinaia di metri. Sarebbe la prima volta che viene utilizzata in combattimento.