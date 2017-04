Perquisite abitazioni due sacerdoti, sequestrati video hard

(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - Le abitazioni a Napoli e in provincia di due sacerdoti sono state perquisite oggi dalla Guardia di Finanza della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Napoli. A quanto si è appreso, sarebbero stati sequestrati alcuni video hard. L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Luigi Frunzio e dal pm Clelia Mancuso, è scaturita da notizie di stampa su presunti festini gay. I due sacerdoti non risultano indagati. Dalle indagini sarebbe emerso che i due preti erano clienti di prostitute, circostanza sulla quale gli inquirenti intendono svolgere accertamenti per valutare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione.