Addio a Piero Gatti: disegnò la poltrona di Fracchia

E’ morto a Grosseto l’architetto Piero Gatti, 77 anni, ideatore insieme a Cesare Paolini e Franco Teodoro della poltrona «Sacco» nel 1968, opera che entrata nella storia del design italiano e famosa per essere la poltrona di Fracchia, il personaggio creato da Paolo Villaggio. Vincitrice del Compasso d’Oro nel 1970, la poltrona fu esposta al Moma di New York nel 1972.

Nato a Torino, Gatti aveva lavorato a Milano e girato il mondo prima di trasferirsi in Maremma trent'anni fa, dove aveva continuato la professione di architetto ma si era anche impegnato in politica, grazie all’incontro con il Movimento 5 stelle. Nel 2011 fu anche candidato come consigliere alle elezioni comunali di Grosseto. I funerali venerdì 14 aprile alle 15 al cimitero di Sterpeto. Camera ardente allestita all’obitorio dell’ospedale Misericordia.