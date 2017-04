Trudeau annuncia visita premier Gentiloni in Canada

(ANSA) - WASHINGTON, 13 APR - Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha annunciato la visita in Canada del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni il 20 e 21 aprile, sottolineando come la già stretta alleanza e amicizia tra Canada e Italia sia rafforzata dalla folta comunità italo-canadese nel Paese. Il vertice del G7 che si terrà a fine maggio a Taormina sarà tra i temi al centro dei colloqui tra i due leader. "Il Canada e l'Italia sono stretti alleati e amici e godono di una forte partnership sul piano commerciale e degli investimenti. Un rapporto rafforzato dalla dinamica comunità italo-canadese di circa un milione e mezzo di persone", si legge in una nota del premier. "Sono lieto di incontrare il premier Gentiloni per discutere le nostre rispettive priorità al vertice G7" e di come l'accordo di libero scambio Ue-Canada "CETA creerà posti di lavoro per la classe media su entrambe le sponde dell'Atlantico", conclude Trudeau.