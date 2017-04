La Corea del Nord minaccia: "Pronti alla guerra con gli Stati Uniti, abbiamo le armi nucleari"

In un’intervista alla Associated Press il viceministro degli Esteri nordcoreano Han Song-ryol afferma che la Corea del Nord «andrà in guerra se» gli Stati Uniti «lo sceglieranno».

Han ha puntato il dito contro le «manovre militari spericolate» degli Stati Uniti e possibili «attacchi preventivi», avvertendo che Pyongyang «ha un potente deterrente nucleare».