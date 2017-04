Tempo instabile domenica, ma a Pasquetta vince il sole

Confermata l’instabilità a livello meteorologico, in alcune zone d’Italia, per la prossima Pasqua, mentre dovrebbe essere "salvo" il pic-nic di Pasquetta. Le previsioni sono dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it.

A Pasqua, spiegano gli esperti, avremo una prevalenza di sole sull'Italia con piogge principalmente solo al Sud. «A Pasquetta - aggiungono - il tempo sarà bello e stabile in tutta l’Italia con clima gradevole sulla Penisola».

Nel dettaglio la domenica di Pasqua vedrà una residua instabilità al Nordest, locali temporali nel pomeriggio sulle Prealpi con coinvolgimento delle Venezie a fine giornata. Al Centro il tempo sarà 'ballerinò la mattina sul medio Adriatico, ma con un rapido miglioramento e schiarite che dal Tirreno si estenderanno velocemente alle regioni adriatiche. Il nucleo principale di aria instabile si sposterà rapidamente al Sud con episodi di instabilità nel pomeriggio.

Il Lunedì di Pasquetta, sempre secondo i meteorologi del Centro Epson Meteo, vedrà bel tempo sull'Italia: sarà una giornata stabile e in prevalenza soleggiata, con clima gradevole e temperature in generale comprese tra i 15 e i 22 gradi.

«Entro domani - precisano gli esperti - l’alta pressione tornerà ad allungarsi sull'Italia garantendo prevalenza di bel tempo; anche le temperature aumenteranno e in molte località si registreranno valori tipici di fine maggio se non addirittura di inizio giugno. Sabato una rapida perturbazione porterà un aumento dell’instabilità soprattutto al Nordest con il coinvolgimento tra sera e notte del medio Adriatico». Secondo i meteorologi del Centro Epson Meteo, le temperature, a seguito del passaggio di questa «linea instabile», diminuiranno da 1 a 3 gradi al Nord.

