Turchia: nuovi raid aerei contro il Pkk in nord Iraq

(ANSAmed) - ISTANBUL, 14 APR - L'aviazione turca ha compiuto ieri sera nuovi raid contro obiettivi del Pkk in nord Iraq. Lo fanno sapere le forze armate di Ankara, che sostengono di aver colpito 7 obiettivi tra rifugi e depositi di armi dei ribelli nella regione di Zap. I nuovi bombardamenti turchi arrivano a poche ore dal voto di domenica per il cruciale referendum sul presidenzialismo in Turchia.