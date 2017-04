Killer ricercato: forse una tentata rapina tra i due delitti

(ANSA) - BOLOGNA, 14 APR - Un paio di giorni dopo l'omicidio del barista Davide Fabbri a Budrio (Bologna), avvenuto la sera del 1 aprile, c'è stato un tentativo di rapina ad Argenta (Ferrara), ai danni di un pachistano, e non si può escludere che l'autore possa essere Norbert Feher, il serbo 41enne ricercato tra le paludi di Marmorta e Campotto. All'uomo in fuga tra le valli è contestato anche l'omicidio della guardia volontaria Valerio Verri, ucciso l'8 aprile a Portomaggiore (Ferrara). La tentata rapina sarebbe avvenuta tra i due delitti, dunque, e mai denunciata. Una voce raccolta in paese da chi indaga. Obiettivo del tentativo, fatto da una persona che impugnava un'accetta, sarebbe stato un furgoncino guidato dal pachistano. L'assalto però non è andato a buon fine, perché la vittima si è allontanata. Feher in seguito ha rubato effettivamente un mezzo, un Fiorino, a Molinella, abbandonato nella fuga dopo aver ucciso Verri. Di un episodio avvenuto ad Argenta tra i due omicidi ha riferito anche Il Resto del Carlino.(ANSA).