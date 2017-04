Turchia: 'Isis preparava attacchi ai seggi', altri 5 arresti

(ANSAmed) - ISTANBUL, 14 APR - L'antiterrorismo turca ha arrestato almeno altri 5 presunti membri dell'Isis, sospettati di preparare "attacchi sensazionali" ai seggi durante il referendum sul presidenzialismo di dopodomani. Tre retate sono state compiute simultaneamente stanotte a Istanbul a seguito di una soffiata, secondo quanto riferisce Anadolu. In manette è finito anche un cittadino del Tagikistan, che avrebbe esperienze in "zone di conflitto". Secondo l'intelligence turca, l'ordine di colpire i votanti, definiti "miscredenti", è giunto agli affiliati al sedicente Stato islamico attraverso le sue pubblicazioni in arabo e in turco. Ieri, altri 9 membri dell'Isis sospettati di preparare attacchi ai seggi erano stati arrestati nella provincia meridionale di Mersin.