Alitalia: Gentiloni, auspico ok lavoratori

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Voglio ringraziare le parti per questo impegno e sforzo che certo non è stato facile. Mi auguro che il punto di incontro sia confermato dai lavoratori e rivendico l'impegno del governo che è stato in questi mesi incessante, non sono stati risparmiati gli sforzi per individuare un piano industriale condiviso". Così il premier Paolo Gentiloni durante la presentazione del Memorandum d'intesa sul Reddito di inclusione.