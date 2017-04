Sassi contro un treno in corsa: denunciati 9 minorenni

Nove minorenni sono stati denunciati dai carabinieri di Desio (Monza e Brianza) per aver scagliato sassi e altri oggetti contro un treno in corsa, all’altezza della stazione di Bovisio Masciago (Monza e Brianza) e per aver distrutto e sparso in strada alcuni sacchi di sale industriale. A quanto si è appreso, su segnalazione di alcuni passeggeri a bordo di un convoglio diretto a Milano, i carabinieri sono arrivati in stazione cogliendo sul fatto i ragazzini, tutti italiani (tranne uno di nazionalità ucraina) di età compresa tra 15 ed i 17 anni, mentre si allontanavano dai binari. In strada, proprio davanti all’ingresso della stazione, i militari hanno trovato numerosi residui di sale industriale, che secondo quanto ricostruito i giovani avevano sparso dopo aver rotto alcuni sacchi custoditi sempre nei pressi della stazione. Identificati, sono stati denunciati per danneggiamento e atto vandalico. Nessuno dei passeggeri del treno è rimasto ferito.