(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Il reddito di inclusione per due milioni di persone è un impegno per la dignità e la libertà dal bisogno": così il premier Paolo Gentiloni firmando a Palazzo Chigi l'intesa. "Questa sala - ha detto il premier - ci dice che governo e Alleanza contro la povertà, un arcipelago molto vasto di forze sociali e sindacali, sono insieme per un impegno rilevante e si ripromettono di lavorare insieme".