(ANSA) - MILANO, 14 APR - "Berlusconi aveva questo affare delicato da chiudere (sul Milan, ndr), adesso torneremo a parlare di come vincere in tante città l'11 giugno. Se vinciamo a Genova, Verona e Padova il Governo va a casa e si torna a votare. Un voto doppiamente importante". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti sui rapporti con Berlusconi. Salvini ha detto di non aver sentito il leader di FI dopo l' incontro di quest'ultimo con la Meloni, aggiungendo che "con Giorgia vado d'amore e d'accordo".