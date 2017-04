Un computer aiuta le operazioni al cuore: lo studio firmato Parma

Rilevare in tempo reale i parametri cardiaci analizzando un video del cuore battente durante l’intervento chirurgico, grazie a una nuova tecnologia di computer vision testata a livello sperimentale e clinico. E' lo studio del gruppo di ricerca del prof.Michele Miragoli, del dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università di Parma, che è stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports di Nature Publishing Group.

Il lavoro è reso possibile dall’utilizzo di un algoritmo sviluppato in collaborazione con il dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione dell’Università di Pavia. Questa nuova tecnologia comporta importanti vantaggi, in quanto rileva le variazioni dei parametri meccanici cardiaci locali e globali e consente di mostrarli direttamente in sala operatoria.

L’obiettivo finale dello studio consiste nel fornire al chirurgo dati diagnostici e prognostici utili per ridurre o addirittura eliminare il rischio di ulteriori interventi.

Il lavoro pubblicato è il primo del neo-nato progetto europeo Cupido, dove il prof.Miragoli è ricercatore associato del Cnr, ente coordinatore del progetto. (ANSA).