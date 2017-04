Pasqua: scattate aree sicurezza Colosseo per Via Crucis

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Colosseo 'sorvegliato speciale' per la Via Crucis di stasera con il Pontefice. Sono scattate le due aree di sicurezza previste per l'evento. La zona è interdetta al traffico e la fermata metro è stata chiusa alle 13. Il piano di sicurezza, messo a punto ieri durante un tavolo tecnico in Questura, prevede attorno all'Anfiteatro Flavio due aree di sicurezza concentriche e chiuse al traffico, con varchi d'accesso e controlli attraverso metal detector. Oltre alla zona in cui si svolgerà l'evento, ce ne sarà un'altra cuscinetto(che arriverà fino a via Cavour, via dei Cerchi, salita di San Gregorio, piazza Madonna di Loreto) dove verranno attivati i varchi di prefiltraggio.