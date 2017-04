(ANSA) - CREMONA, 14 APR - Due persone sono morte nel pomeriggio precipitando con un ultraleggero a Dovera (Cremona). Vittime l'istruttore di 27 anni e un ragazzo di 17, che aveva già conseguito il brevetto e stava accumulando ore di volo. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Il velivolo poco dopo il decollo ha perso quota ed è precipitato sulla cascina Molino Rizzi che si trova in via Barbuzzera. Sono intervenute un'ambulanza e un'automedica da Lodi, carabinieri e vigili del fuoco di Crema (Cremona). Personale medico, pompieri e militari hanno trovato l'ultraleggero completamente distrutto e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani.