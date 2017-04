Papa:prostrato a terra in S.Pietro per celebrazione Passione

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Riti del venerdì santo per Papa Francesco che nel pomeriggio è entrato in processione in San Pietro per la Liturgia della Parola con il racconto della Passione secondo Giovanni e l'omelia del predicatore della Casa Pontificia, padre Raniero Cantalamessa. Bergoglio è rimasto per alcuni minuti prostrato a terra in preghiera dinanzi all'altare centrale "della Confessione". In un momento di profondo raccoglimento, i fedeli e i prelati che gremiscono la basilica si sono inginocchiati e sono rimasti in preghiera insieme al Pontefice, che al termine è stato aiutato a rialzarsi dai due cerimonieri al suo fianco. La Liturgia della Passione è proseguita poi con la preghiera universale e l'adorazione della Santa Croce. Seconda parte dei riti del venerdì santo con la tradizionale Via Crucis al Colosseo, con i testi delle meditazioni dedicati al dramma delle guerre, ai migranti, ai bambini vittime di violenza. Per la cerimonia Colosseo 'sorvegliato speciale' con due aree di sicurezza e traffico interdetto.