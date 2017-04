19enne morto in auto nel Ravennate,avvisi garanzia a 5 amici

(ANSA) - RAVENNA, 14 APR - Subito dopo lo straziante riconoscimento del loro unico figlio fatto dai genitori, all'obitorio dell'ospedale è cominciata l'autopsia su Matteo Ballardini, il 19enne trovato morto nel tardo pomeriggio di mercoledì in un'auto parcheggiata a Lugo di Romagna (Ravenna). Il sospetto è che il ragazzo possa essere deceduto, dopo un'agonia durata ore, forse a causa dell'assunzione di stupefacenti. E che i suoi amici, pur vedendolo sofferente, lo abbiano lasciato solo nella sua auto. Tanto che in ragione dell'esame autoptico il Pm Marilù Gattelli ha notificato un avviso di garanzia a cinque giovani tra i 21 e i 27 anni, residenti in zona, anche se uno è nato a Bergamo. Tutti sono provvisoriamente accusati di morte come conseguenza di altro reato; quattro, quelli che avevano presumibilmente trascorso la serata nei locali della zona assieme alla vittima, anche di omissione di soccorso; tre, compreso chi avrebbe ceduto la sostanza letale, devono rispondere di spaccio. (ANSA).