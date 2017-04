Mezzi pubblici: multe fino a 200 euro per chi è senza biglietto

Stretta sui "portoghesi" dei mezzi pubblici. In una bozza della manovra-bis, che l’ANSA ha potuto visionare, arrivano "misure urgenti per la lotta all'evasione tariffaria" con multe fino a 200 euro per chi è senza biglietto.

"I gestori dei servizi di trasporto pubblico - è scritto nel testo - possono affidare la prevenzione, l’accertamento e la contestazione delle violazioni anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore, qualificabili come agenti accertatori". Le telecamere interne ai mezzi di trasporto o sulle banchine possono fornire prove dell’evasione.