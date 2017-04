Corea del Nord, grande parata militare a Pyongyang

(ANSA) - PYONGYANG, 15 APR - La Corea del Nord ha avviato la grande parata a Pyongyang per celebrare il 105/mo compleanno del suo padre fondatore Kim Il-sung e la leadership del dittatore di terza generazione Kim Jong-un. La tv di Stato ha mostrato migliaia di soldati in marcia su piazza Kim Il-sung e prototipi di missili intercontinentali KN-08 e KN-14 trasportati su camion in sfilata. In parata anche un altro grande razzo mai visto prima, delle dimensioni di uno a lunga gittata. Nel corteo sfilano poi carri armati, lanciarazzi multipli, pezzi d'artiglieria e un missile a combustibile solido progettato per essere sparato da sottomarini. Presente anche il potente missile a medio raggio 'Musudan', che potenzialmente potrebbe raggiungere le basi aeree statunitensi a Guam. Kim Jong-un, in abito nero e camicia bianca, è uscito da una limousine nera e si è avviato lungo un tappeto rosso verso il podio da cui assiste alla parata insieme ai funzionari governativi di alto livello.