Killer ricercato: a Ospital Monacale il funerale di Valerio

(ANSA) - OSPITAL MONACALE (FERRARA), 15 APR - Un lungo silenzio ha accolto a Ospital Monacale di Argenta il feretro di Valerio Verri, 62 anni, la guardia ecologica volontaria uccisa sabato scorso a Portomaggiore, delitto per il quale è ricercato Norbert Feher. All'arrivo della salma mons.Massimo Manservisi, vicario del vescovo di Ferrara, ha benedetto il feretro. Il funerale, non una Messa ma una benedizione della salma, è iniziato in chiesa verso le 10. Alla cerimonia, cui la stampa non ha potuto essere presente, hanno partecipato il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, la consigliera regionale Marcella Zappaterra in rappresentanza della Regione, i sindaci di Portomaggiore e Argenta, Nicola Minarelli e Antonio Fiorentini, il sindaco di Ferrara e presidente della provincia, Tiziano Tagliani, i comandanti dei Cc di Ferrara, Andrea Desideri, e regionale, Adolfo Fischione. Ad attendere il feretro tanti cittadini, volontari di protezione civile, guardie ecologiche e il presidente regionale di Legambiente, Lorenzo Frattini. (ANSA).