Contrabbando, Gdf sequestra 1 Ton 'bionde' in 100 giorni

(ANSA) - MILANO, 15 APR - I militari della Guardia di Finanza di Malpensa (Varese), in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, hanno sequestrato nei primi cento giorni dell'anno quasi una tonnellata di sigarette di contrabbando transitata nello scalo varesino. Trentatre persone sono state denunciate, mentre nei confronti di 12 sono state comminate sanzioni amministrative. Secondo i militari, sono in aumento i casi di giovani ragazze dell'Est Europa (Bielorussia ed Armenia in testa), che per pochi soldi accettano di fare un viaggio nel Bel Paese e portare con sé un carico di "bionde". All'aeroporto di Malpensa è operativa da qualche tempo una nuova unità cinofila: "Jacky", una femmina di pastore belga Malinois, specializzata nell'attività di contrasto al contrabbando.