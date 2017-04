Molestie su ragazze, minore a domiciliari

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - Un minorenne italiano è stato sottoposto alla permanenza in casa, di fatto gli arresti domiciliari, dai carabinieri di Perugia perché accusato di molestie sessuali ai danni di due ragazze in un bar della città. Il provvedimento è stato disposto dal gip del tribunale dei minorenni. In esso viene contestato il reato di violenza sessuale aggravata. I fatti al centro di un'indagine dei carabinieri della compagnia perugina sono avvenuti circa un mese nel bar del circondario del capoluogo umbro. Secondo gli investigatori l'indagato se ne è reso responsabile con la complicità di un altro ragazzo non imputabile, poiché di età inferiore a 14 anni. Alla presenza di altri coetanei e - secondo la ricostruzione degli investigatori - nella "indifferenza generale" dei presenti, nonostante la richiesta di aiuto della vittima. Il gip nell'ordinanza descrive il ragazzo come uno "capace di incutere timore nel contesto dei pari, grazie anche alla mole fisica, apparendo assai spregiudicato".