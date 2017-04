(ANSA) - MILANO, 15 APR - E' stata celebrata "contro tutti i terrorismi" la preghiera interreligiosa che anche quest'anno, in occasione della Pasqua, i City Angels hanno proposto per i senzatetto della stazione Centrale di Milano. "Dobbiamo pregare per la pace, perché tira aria di guerra - ha spiegato il fondatore dei City Angel, Mario Furlan -, dobbiamo pregare contro tutti i terrorismi: perché terrorismo significa lanciare bombe su persone innocenti, fare ciò che fanno quei pazzi dell'Isis, ma significa anche diffondere insicurezza e paura". Alla preghiera è seguito un momento conviviale con la distribuzione di fette di colomba pasquale a migranti e senza tetto che stazionano davanti allo scalo ferroviario.