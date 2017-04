(ANSA) - LA SPEZIA, 15 APR - Il cadavere di un giovane dall'età probabilmente compresa tra i venti e i trenta anni e' stato trovato questa mattina nel fiume Magra a Sarzana, in località Battifollo. A trovarlo e' stato un pescatore della zona, che ha subito lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sarzana e il medico legale. Ancora ignote l'identità e le cause della morte, con gli investigatori che al momento non escludono nessuna pista.