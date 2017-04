Corte appello Palermo, madre 'sociale' deve vedere figli

(ANSA) - PALERMO, 15 APR - La Corte d'appello di Palermo, confermando la decisione del tribunale, ha deciso che due gemelli, che oggi hanno 8 anni, nati con fecondazione eterologa, vedranno la madre 'sociale', ex convivente di quella biologica, un pomeriggio a settimana e staranno con lei due week-end al mese. I bambini secondo la Corte hanno il diritto di mantenere il legame affettivo instaurato con la ex partner della madre. Nell'aprile 2015 la donna aveva ottenuto dal Tribunale civile la possibilità di stare coi bambini secondo un calendario prestabilito. La madre biologica aveva fatto ricorso e ora la Corte ha dato ragione alla ex partner. I giudici, prima di decidere, si erano rivolti alla Corte costituzionale, che nell'ottobre scorso aveva sentenziato che non è vero che le attuali norme non permettono al giudice di valutare se risponda all'interesse del figlio minore conservare rapporti significativi con l'ex partner del genitore biologico.