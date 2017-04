(ANSA) - CASTELSANTANGELO SUL NERA (MACERATA), 15 APR - Tutti sperano che a Pasqua non piova, ma a Castelsantangelo sul Nera Daniele Valentini e altri 14 'irriducibili' del terremoto ci sperano di più. Il ristorante dei Valentini, 'Dal Navigante', è chiuso per i danni del sisma, il borgo storico è deserto, gli abitanti sono sfollati sulla costa e lì trascorreranno anche la festa, ma Daniele, 32 anni, con un gruppetto di amici ha deciso che il pranzo di Pasqua ''dobbiamo farlo qui. Siamo sei ragazzi e una decina di allevatori. Abbiamo fatto una colletta per gli agnelli, c'è un braciere, cuoceremo l'arrosto in uno dei container. Se è bel tempo mangiamo fuori, certo se dovesse piovere...nel container entrano solo una decina di persone, ci dovremo organizzare''. I bambini? ''i bambini a Castello non ci sono proprio, non c'erano neppure prima del terremoto, però c'erano ragazzini un po' più grandi. Più presto arrivano le casette e prima il paese riprende a vivere: se non ce le danno per settembre sarà un brutto segnale''.