Khodorkovski lascia presidenza della sua fondazione

(ANSA) - MOSCA, 15 APR - L'ex patron del gigante petrolifero russo Yukos, Mikhail Khodorkovski, si è dimesso da presidente della sua fondazione 'Russia Aperta': lo ha annunciato lui stesso in una conferenza stampa a Tallinn. Nel suo discorso - riporta la testata online Meduza - ha invitato a sostenere l'oppositore Alexiei Navalni alle presidenziali russe del prossimo anno e Dmitri Gudkov alle elezioni per il sindaco di Mosca. "Russia Aperta - ha detto l'ex oligarca - non è Khodorkovski ma tutti noi. Sono sicuro che con il successo del nostro lavoro saremo in grado di essere d'esempio alla società per poter costruire il nostro futuro insieme, senza capi". Il fatto che Khodorkovski avrebbe lasciato la presidenza di Russia Aperta era stato preannunciato già a inizio marzo. L'ex uomo più ricco di Russia avrà comunque il titolo di fondatore del gruppo e "abbastanza ampi poteri", ha spiegato il direttore esecutivo di Russia Aperta, Timur Aleiev.