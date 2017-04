(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Non provo alcuna ira e non cerco rivalsa. Nelle sedi giudiziarie dimostrerò quanto ho sempre detto. In caso di condanna in 1/o in grado seguiranno prontamente le mie dimissioni secondo i principi del M5S che ho sempre rispettato, perché ci credo fermamente. Nel frattempo ho accettato la sospensione che mi è stata comminata e infatti non utilizzo il simbolo e non parlo a nome del M5S". Così su Facebook, Giulia Di Vita, una dei tre deputati siciliani rinviati a giudizio per il caso firme false.