Ex dirigente latitante arrestato dai Cc, viveva a Capo Verde

(ANSA) - PIACENZA, 15 APR - I carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza hanno arrestato sull'isola di Sal, a Capo Verde, Alfonso Filosa, 70 anni, ex numero uno della direzione provinciale del Lavoro di Piacenza e Mantova: deve scontare 10 anni e 8 mesi di reclusione per corruzione, rivelazione di segreti d'ufficio, peculato, induzione, concussione continuata ed in concorso dopo un'indagine cominciata nel 2009. All'epoca fu filmato nel suo ufficio mentre riceveva un assegno bancario di 1.500 euro dall'amministratore delegato di una ditta di Fiorenzuola d'Arda. Filosa era irrintracciabile da alcuni mesi, quando aveva capito che il suo ricorso in Cassazione sarebbe stato rigettato, com'è avvenuto il 20 settembre 2016. Aveva quindi deciso di rifugiarsi a Capo Verde, arcipelago dell'oceano Atlantico, dove i militari lo hanno individuato grazie a sofisticate indagini tecniche ed incrociando una notevole massa di dati parziali. Filosa ora è detenuto, in attesa di estradizione, dopo quasi sette mesi di latitanza internazionale. (ANSA).