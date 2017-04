Frana su baraccopoli nello Sri Lanka, i morti sono 19

(ANSA) - COLOMBO, 15 APR - E' salito a 19 morti, fra cui quattro bambini, e 13 feriti, il bilancio nello Sri Lanka dell'incidente accaduto nel quartiere di Meethotamulla, alla periferia di Colombo, dove una montagna di spazzatura si è abbattuta ieri sera su una baraccopoli sommergendo due centinaia di abitazioni. Lo riferisce il portale di notizie HiruNews. Le operazioni di soccorso non sono ancora terminate perché nessuno sa se sotto i rifiuti vi siano ancora dei corpi, ma l'Authority per la gestione dei disastri ha indicato che le casette precarie sommerse sono almeno 145. I responsabili cingalesi hanno trasferito 625 senzatetto di 180 famiglie nella Terrance De Silva College di Kolonnawa. Il direttore dell'Ospedale nazionale di Colombo, Anil Jaasingha, ha precisato che 13 persone, con ferite di varia entità, stanno ricevendo cure mediche. Il primo ministro Ranil Wickramasingha ha inviato le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e assicurato che saranno impartite istruzioni per rimuovere immediatamente la discarica.