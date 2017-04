Usa: New York, panico a Penn Station, almeno 16 feriti

(ANSA) - NEW YORK, 15 APR - Caos e panico a New York. Un treno pendolari della New Jersey Transit con 1.200 passeggeri è rimasto fermo per tre ore, bloccato sotto al fiume Hudson fra il New Jersey e la Penn Station di Manhattan nel pomeriggio di venerdì per un black out elettrico. Il treno poi è arrivato in stazione la sera, ma ne frattempo fra la enorme folla di pendolari che si era accalcata nella stazione Penn molti hanno perso la pazienza. Un falso allarme spari ha quindi creato panico nella stazione quando, in serata, gli uomini della sicurezza della compagnia ferroviaria Amtrak è intervenuta con mano pesante contro un passeggero che dava in escandescenze usando contro di una pistola elettrica Taser. Il panico si è diffuso nella folla, che temeva una sparatoria o un attentato, e nella calca 16 persone sono rimaste ferite - medicate in ospedale con ferite non gravi - e il pavimento della stazione è rimasto disseminato di borse e bagagli. Anche i vicini magazzini generali Macy's sono stati evacuati e chiusi per un po'.