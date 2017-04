Usa: baby giraffa nasce in 'mondovisione'

(ANSA) - WASHINGTON, 15 APRIL - Si chiama April ed è la giraffa più famosa del mondo, da oggi, dopo che oltre un milione di persone ha seguito online la nascita del suo cucciolo avvenuta in uno zoo nello Stato di New York. L'Animal Adventure Park di Harpursville, un Villaggio oltre 200 chilometri a nord di New York City, aveva aperto già lo scorso febbraio il canale youtube dedicato alla attesa di April, con migliaia di persone sintonizzate ogni giorno da tutto il mondo. Ma per il lieto evento si sono collegati in 1,2 milioni. La giraffa April ha 15 anni, questa è la quarta volta che dà alla luce un cucciolo. Il papà del neonato si chiama Oliver e ha 5 anni. Ha già il suo sito online dedicato e adesso i responsabili dello zoo hanno deciso che saranno i suoi affezionati fan a scegliere il nome del piccolo appena arrivato.