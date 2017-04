La Regione Basilicata sospende l'attività dell'Eni a Viggiano

"A fronte di inadempienze e ritardi da parte di Eni rispetto alle prescrizioni regionali", la Giunta regionale della Basilicata ha "deliberato la sospensione di tutte le attività del Centro Olio Val d'Agri (Cova) dell'Eni" di Viggiano (Potenza) dove ogni giorno vengono lavorate decine di migliaia di barili di petrolio. La decisione "è stata successivamente comunicata dal presidente della Regione, Marcello Pittella (Pd) ai Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, Gianluca Galletti e Carlo Calenda".

Nelle scorse settimane, la Regione aveva reso noto che sette campioni prelevati dall’Arpab fuori dal Centro Oli avevano dimostrato la presenza, «molto cospicua», di manganese e ferro e anche di idrocarburi policiclici aromatici. E quindi la Regione aveva chiesto all’Eni di intervenire sia per quell'inquinamento sia per bloccare tre dei quattro serbatoi all’interno del Centro Oli che non hanno doppio fondo.

L'onorevole Cosimo Latronico (Direzione Italia) si scaglia contro la decisione che ritiene "grave e allarmante".

«Da mesi - aggiunge il deputato lucano - inseguiamo il Governo nazionale perché si assuma le sue responsabilità di controllo delle matrici a partire dalla diga del Pertusillo, senza scaricare le incombenze sulla Regione. Oggi la Giunta regionale ammette che gli inquinamenti ci sono anche a carico degli affluenti del fiume Agri. Nei prossimi giorni - conclude Latronico - chiameremo il governo nazionale alle proprie responsabilità e l’Eni a rispondere fino in fondo degli atti che ha compiuto a danno dei lucani».