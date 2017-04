(ANSA) - PONSACCO (PISA), 16 APR - Un ciclista nigeriano di 39 anni è stato travolto e ucciso la notte scorsa intorno alle tre da un automobilista trentenne di Ponsacco risultato poi positivo all'alcoltest. Per questo il giovane è stato arrestato per omicidio stradale e posto ai domiciliari. L'uomo era alla guida della sua Ford Fiesta quando in via Valdera a Ponsacco ha letteralmente travolto il ciclista. La vittima è un nigeriano senza fissa dimora che stava percorrendo la strada in sella a una bicicletta.