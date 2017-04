Eurospin aperti Pasquetta: Cgil Bat, lavoratori scioperate

(ANSA) - BARI, 16 APR - I punti vendita Eurospin nella provincia Bat (Barletta-Andria-Trani) rimarranno aperti anche il giorno di Pasquetta e la Filcams Cgil provinciale invita i lavoratori ad incrociare le braccia e ad andare al parco insieme alle famiglie. La segretaria generale Tina Prasti, oltre che stigmatizzare la decisione della direzione, lancia una sfida ai lavoratori e chiede loro di "aderire in massa allo sciopero indetto dalle categorie del commercio delle tre sigle confederali Cgil Filcams, Cisl Fisascat e UIl Tucs". "Incrociate le braccia lunedì - afferma Prasti - e trascorrete la giornata con la vostra famiglia, portate i vostri figli in un parco all'aria aperta oppure a conoscere le bellezze del nostro territorio"."Il commercio nelle festività - aggiunge - non è indispensabile perché se la gente sa che un esercizio commerciale è chiuso si organizza per fare la spesa in un altro momento, non ci perde niente nessuno".