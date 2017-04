Picchiano disabile e buttano la carrozzina in un laghetto

(ANSA) - VENEZIA, 16 APR - Un gruppo di cinque teppisti ha malmenato un disabile in un parco di Mestre, scaraventandolo a terra e buttando poi la carrozzina in un laghetto. E' avvenuto tre giorni fa, e sull'episodio sta indagando la polizia. La vittima, soccorsa e portata all'ospedale per accertamenti, è risultata già nota alle forze dell'ordine; si tratta di un cittadino serbo di 29 anni, per le cui intemperanze e minacce gli operatori dei servizi sociali hanno dovuto chiamare più polizia e carabinieri. L'ultimo episodio sarebbe avvenuto poche ore prima dell'aggressione dei teppisti. L'uomo, costretto a spostarsi in carrozzina perchè privo di un arto, si era presentato nella sede dei servizi sociali di Villa Querini cospargendo l'ingresso di benzina e minacciando di appiccare il fuoco se non fosse stato ascoltato; aveva anche cercato di danneggiare alcune auto in sosta. Resta da stabilire se tra questo episodio e la grave aggressione vi sia qualche collegamento.