Auto precipita da cavalcavia sull'autostrada A8

(ANSA) - VARESE, 16 APR - Un'auto con quattro giovani a bordo è precipitata, intorno alle 19 di oggi, da un cavalcavia sull'autostrada A8, finendo in mezzo alla tre corsie autostradali, all'altezza di Olgiate Olona (Varese). A quanto si è appreso, nessuno dei quattro occupanti dell'auto sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Stradale, unitamente ad ambulanze, vigili del fuoco ed elisoccorso. Una manovra azzardata o la forte velocità, secondo i primi rilievi, avrebbero fatto perdere il controllo al conducente della Golf che è precipitata. Il veicolo, con a bordo quattro giovani, avrebbe sfondato la recinzione del cavalcavia per poi precipitare nel vuoto da un'altezza di almeno dieci metri. Nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente. Per agevolare le operazioni di soccorso e la rimozione dell'auto, il tratto autostradale in direzione Varese è stato chiuso.