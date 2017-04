(ANSA) - BAGHDAD, 16 APR - Il portavoce del Comando unificato che in Iraq coordina le operazioni contro lo Stato islamico, ha reso noto oggi che i miliziani dell'Isis hanno nuovamente usato il gas durante i combattimenti a Mosul Ovest Il generale Yahya Rasool ha sottolineato che si tratta del secondo attacco compiuto negli ultimi giorni con armi chimiche dai jihadisti contro i soldati dell'esercito iracheno. Oggi, ha aggiunto il generale, sono almeno sei i soldati ricoverati in ospedali da campo perchè non riuscivano a respirare. Si sta cercando di capire, ha precisato, quale tipo di gas sia stato usato. Nel frattempo ai soldati sono state distribuite maschere antigas.